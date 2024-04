Messa dell'artista, alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù il musical spirituale del violoncellista Luca Pincini

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Noce, via Noce 126, domenica 21 aprile alle 17, ospiterà un evento musical/spirituale unico in Sicilia, organizzato dal compositore palermitano Vincenzo Maria Di Bona, direttore artistico della Messa dell'artista. Un evento arricchito dalla presenza straordinaria del grande violoncellista Luca Pincini, uno tra i migliori performer al mondo. Altri grandi contributi musicali verranno offerti dal grande chitarrista Mimmo La Mantia, uno dei migliori in Sicilia, dal polistrumentista Tobia Vaccaro che nell'occasione suonerà il violino free, e poi ancora Salvatore la Manna voce e percussioni etniche, Rosanna Roccamatisi voce. Al termine dell’evento musicale gli artisti animeranno la S. Messa presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Verranno eseguite musiche di Bach, Shubert, Frisina, Pincini, Di Bona. L’evento verrà replicato a Roma l’ultima domenica di giugno.

Di seguito il programma musicale:

Preludio alla Messa dell’artista

Ti esalterò Signore

Suite n. 1 J.S. Bach per solo cello

La Divina Misericordia

Danzerò per te

Ave Maria di Schubert

Maria

Assolo per cello.