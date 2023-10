"Marineo città del cibo bioslow", il convegno sulla valorizzazione del patrimonio locale e del turismo sostenibile

Il comune di Marineo, in collaborazione con le associazioni Cirf e Prism, presenta il convegno "Marineo città del cibo BioSlow", un'occasione dedicata a sensibilizzare e condividere conoscenze sul Pane di Marineo e i Grani Antichi Siciliani. Appuntamento il 19 ottobre a partire dalle 9 all'auditorium Don Giovanni Colletto.

"L'obiettivo principale del convegno – afferma il vice sindaco di Marineo Carlo Greco – è promuovere la bellezza e l'autenticità come fonte di fiducia nel futuro concentrando l'attenzione sul cibo, gli agricoltori, gli allevatori, i piccoli artigiani, la mobilità sostenibile e l'esperienza di "gustare" il paesaggio con i cinque sensi. Il tutto mentre si valorizza il vasto patrimonio materiale e immateriale di Marineo, riconosciuta come una città del buon vivere, del gusto, delle tradizioni e del saper fare creativo".

Il sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo, ha espresso le sue aspettative per l'evento: "Marineo – dice – è una città che custodisce ricchezze straordinarie, dalle tradizioni culinarie alla bellezza dei suoi paesaggi. Questo convegno è un passo importante per condividere con il mondo la nostra passione per il buon vivere". Durante l'evento, saranno presenti due ospiti d'eccezione: Carmelo Trentacosti, chef stellato, e Carmelo Sciampagna, ambasciatore dell'eccellenza pasticcera italiana nel mondo. L'iniziativa mira a promuovere il bello, il buono e il biologico come motori di sviluppo turistico.

"Marineo ha un notevole potenziale turistico – afferma Alessandro Melillo, presidente dell’Impresa Sociale Prism –, attraverso l'ecoturismo e l'economia della bellezza possiamo effettivamente contribuire a plasmare un futuro sostenibile, semplicemente partendo dalla valorizzazione dell’immenso patrimonio materiale e immateriale di cui è intriso il territorio". "Quest'anno, gli studenti e i docenti dell'IISS Don Colletto, indirizzi Turismo, Industriale e Professionale, hanno lavorato su un'idea di un Museo diffuso dei 5 sensi a Marineo – spiega la dirigente scolastica dell’istituto, Elisa Inglima – ispirandosi all'esperienza già realizzata a Sciacca, che verrà presentata da Prism durante l'evento. Coinvolgendo gli studenti delle scuole, infatti, l’obiettivo è favorire lo sviluppo di nuove competenze legate al territorio aprendo anche un dialogo con le professioni e le aziende operanti nel settore dell'alimentazione e del turismo esperienziale".

Viviana Rizzuto, responsabile dell'unità di sviluppo di turismo community-based presso Prism e presidente del pluripremiato Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca, ha commentato: «Il successo del Museo diffuso dei 5 sensi a Sciacca è stato possibile grazie al contributo prezioso della comunità. Per me è un onore poter condividere quest’esperienza con la comunità di Marineo, visto l'enorme potenziale del territorio e l'entusiasmo con cui Marineo sta abbracciando questa prospettiva».