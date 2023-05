Madonie in Salus, a Petralia Sottana la manifestazione a carattere medico-scientifico

Taglio del nastro per Madonie in Salus il prossimo 28 maggio; la manifestazione a carattere medico-scientifico con l'accento posto su natura e corretti stili di vita, che si terrà a Petralia Sottana, inizierà a partire dalle ore 10:30.

Per la prima volta la cittadina madonita ospiterà eventi di rilevanza nazionale come la Montagnaterapia, il progetto Zaini in spalla fortemente voluto dall'amministrazione comunale e condiviso con il Cai sez. delle Madonie Petralia Sottana e con la Simont (Montagnaterapia), ambulatori specialistici per visite gratuite ai fini della prevenzione primaria e secondaria, l'esercitazione del 118 e importanti congressi: "Meeting Montagnaterapia", "Stili di vita e corretta alimentazione", "Sport e disabilità" e "Gestione del trauma di interesse chirurgico" che vede la collaborazione delle Asp di Caltanissetta e Palermo.

Inoltre, open day sullo sport paralimpico con le scuole del territorio e presentazione del progetto Roga-Fispes; non mancheranno momenti dove protagonista sarà il cibo con stand degustativi gastronomici e lo show cooking con lo chef Simone Sabatino. Infine, momenti dedicati alla musica e allo spettacolo come quello con il gruppo musicale "Fuoriprogramma".

Per maggiori informazioni sulla manifestazione che pone la sua attenzione sul benessere e sulla salute con lo scopo di sensibilizzare tutti coloro che parteciperanno alla corretta alimentazione e stili di vita salutari, ponendo particolare attenzione al tema della disabilità psichica e motoria, è possibile visitare la pagina Facebook dell'evento o www.madonieinsalus.it.