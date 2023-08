Madonie bike fest, a Piano Battaglia arriva la festa della bicicletta

Due giorni ad alta quota e a stretto contatto con la natura per gli amanti della bicicletta che il 2 e 3 settembre si potranno ritrovare a Piano Battaglia per vivere le emozioni della prima edizione del "Madonie bike fest". L’evento, promosso da Rifugio Marini, vede la partecipazione di associazioni sportive e istituzioni che si sono ritrovate insieme per promuovere lo sport come momento di socializzazione, veicolo di valori e driver di sviluppo territoriale.

"Quella tra sport e turismo - afferma il gestore di Rifugio Marini, Guido Grasso - è una sinergia vincente. Si tratta di due settori che, se uniti, possono rappresentare un’opportunità di crescita nel pieno rispetto della sostenibilità umana e ambientale". L’evento, con il patrocinio della Città metropolitana di Palermo e dei Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Isnello, vede la partecipazione di Asd Mondello Bikers, Asd Amici della bici, Asd Gs Mediterraneo, Ami Bike, Madoniebike Scuola di Ciclismo.

Il programma delle due giornate inizia sabato 2 settembre 2023, alle 9.30, con la passeggiata cicloturistica su strada (chilometri 60, dislivello 1.000 metri). Alle 10 l’escursione in mountain bike ed e-bike (percorso da definire) e le attività per bambini, suddivise in tre turni di 45 minuti ciascuno. Alle 14.30 la discesa dimostrativa downhill sulla Mufara. Alle 15 è prevista l’apertura del tapis roulant per bambini, alle 17.30 “After bike” presso il Rifugio Marini ed il ristorante lo Scoiattolo.

La giornata di domenica 3 settembre inizia nuovamente con la passeggiata cicloturistica su strada. Alle 9.30 il primo Trofeo Mtb Rifugio Marini, diviso in tre categorie: e-bike, gran fondo e social ride. Sempre alle 9.30 l’apertura del tapis roulant e l’avvio delle attività di animazione per bambini suddivisa in tre turni di 45 minuti ciascuno. Alle 14 l’evento si concluderà con le premiazioni e i saluti presso Rifugio Marini.

Durante i due giorni del bike fest sono previsti anche dei corsi di enduro per ragazzi sopra i 12 anni, a cura di Ami-Bike con istruttori nazionali. Per info e prenotazioni è possibile contattare il Rifugio Marini al numero 335 7772269.