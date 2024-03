La stagione di Musicamente prosegue con l'ensemble i Bassifondi

La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue il 21 marzo, sempre alle 21, all’Oratorio di Santa Cita di Palermo, con l’ensemble I Bassifondi composto da Simone Vallerotonda, chitarra barocca e direzione, Gabriele Miracle, percussioni e Bor Zuljan, chitarra barocca. Il concerto verrà proposto in collaborazione con la giornata europea della musica antica organizzata da REMA.

Gli artisti proporranno un concerto dal titolo “La Guitarre Royalle” con musiche di Francesco Corbetta, pubblicate nel 1671 durante la sua permanenza presso la corte del Re Carlo II d’Inghilterra. Successivamente la ristampa della stessa opera nel 1674 cambia destinatario, Luigi XIV, data la fuga dall’Inghilterra del compositore e il suo approdo nella corte del Re Sole.

Si tratta di un unicum nella storia della chitarra, in quanto la seconda chitarra non svolge un marginale ruolo di accompagnamento e ripieno, bensì si aggiunge pariteticamente come secondo strumento dialogante, realizzando così, assieme all’altro, delle vere e proprie cattedrali ritmico-armoniche.