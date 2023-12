Alla galleria La Piana Arte contemporanea in mostra "Cantico" di Francesco Piazza

Colore, forma e luce si intrecciano armoniosamente insieme, riflettendo la bellezza intrinseca alla creatività umana. Tutto questo è "Cantico”, la mostra, che sarà inaugurata sabato 9 dicembre alle ore 17.30 presso La Piana Arte Contemporanea in via I. La Lumia,79 a Palermo.

La collettiva ospiterà le opere degli artisti Guido Baragli, Marco Bettio, Demetrio Di Grado, Simone Geraci, Alfonso Leto, Linda Sofia Randazzo, Ignazio Cusimano Schifano e Giuseppe Vassallo. L'inaugurazione della mostra 'Cantico' presso La Piana Arte Contemporanea rappresenta l'avvio della stagione espositiva, consolidando la Galleria come un significativo punto di riferimento per l'arte contemporanea in città grazie ad una ventennale attività di promozione di artisti affermati e nuovi talenti.

"In questa esposizione, le opere degli artisti si fondono come strofe di un inno, aggiungendo ciascuna un nuovo strato di comprensione all'insieme complessivo”- sottolinea Francesco Piazza, curatore dell’esposizione. “Il termine 'Cantico' assume un ruolo evocativo, desiderando trasmettere l'essenza di un'arte, che va oltre la superficie del visibile: un potente mezzo di espressione profonda, un linguaggio poetico che si manifesta attraverso ciascuna opera”.

“Cantico diventa, quindi, un richiamo alla potenza narrativa dell'arte, evidenziando la capacità degli artisti di rivelare strati di significato e di emozione, capaci di travalicare un’apparenza esclusivamente 'estetica'. In questa prospettiva- conclude il curatore- ogni creazione diventa una forma di esplorazione che invita il pubblico a immergersi in un contesto artistico più ampio, dove la visione si evolve in una partecipazione profonda e coinvolgente.

Dettagli mostra

Mostra: Cantico

Curatore: Francesco Piazza

Inaugurazione: 9 dicembre, ore 17:30

Luogo: Galleria La Piana Arte Contemporanea, Palermo

Artisti: Guido Baragli, Marco Bettio, Demetrio Di Grado, Simone Geraci, Alfonso Leto, Linda Sofia Randazzo, Ignazio Cusimano Schifano, Giuseppe Vassallo

Durata della mostra: Fino al 13 gennaio

Orari: lunedì - venerdì 10.30/13.00 e 16.30/20.00 il sabato 11.00/13.00 e 17.00/ 20.00

Chiusura festivi e mercoledì mattina