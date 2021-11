Natale al Palagiotto, al via la fiera dedicata ai regali: oggettistica, artigianato e anche un luna park

Anche il PalaGiotto si prepara all'arrivo delle feste con "Natale in Fiera". Da sabato 27 novembre fino al 27 dicembre 2021 Medifiere allestirà lo spazio per ospitare gli stand che proporranno idee per la casa, oggettistica, hobbistica, prodotti dell’artigianato locale, insomma originali regali di Natale.

Sarà un modo per vivere la magica atmosfera natalizia e fare i propri acquisti in occasione delle festività. Con ingresso gratuito, dietro presentazione di green pass, tutti i giorni dalle ore 16 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 24, sarà possibile visitare la Fiera. Luci, addobbi e tante idee regalo in un’ampia area all’interno della quale è presente anche un grande lunapark con numerose attrazioni.

L’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro si terrà sabato 27 dicembre alle ore 17 alla presenza del Presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo, Ottavio Zacco.