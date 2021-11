Inaugurata la fiera di Natale al Palagiotto: sarà aperta tutti i giorni fino al 27 dicembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stata inaugurata sabato 27 novembre al Palagiotto e rimarrà aperta fino al 27 dicembre. “Natale in Fiera”, organizzata da Medifiere, ha aperto i battenti: lo shopping natalizio può quindi iniziare. Idee per la casa, oggettistica, hobbistica, prodotti dell’artigianato locale, all’interno del padiglione coperto sarà possibile trovare e acquistare originali regali. A tagliare il nastro è stato il presidente della Commissione Attività produttive del Comune Ottavio Zacco.

"Tutte le città hanno già le luminarie, Palermo non ha i fondi per installarle e vestire a festa la città. Se c’è aria di Natale è grazie ad imprenditori come Medifiere – commenta Ottavio Zacco - che, nonostante le tante difficoltà, hanno valorizzato questo spazio. Stanno dando la possibilità a tanti palermitani di partecipare alla fiera di Natale e l’opportunità a diverse attività produttive palermitane e della provincia di poter lavorare, anche a quelle categorie che in questi anni sono stati devastati dalla pandemia, come i giostrai e anche loro, finalmente, possono riprendere le loro attività. Si cerca di tornare alla normalità”.

Organizzare in questo momento le fiere non è facile ma il settore è in ripresa: “Ci sono meno espositori rispetto agli altri anni perchè - spiega Massimiliano Mazzara di Medifiere - il settore fieristico sta lentamente cominciando la sua ripresa ma siamo riusciti ugualmente a riempire tutta la Fiera e soprattutto a creare una variegata tipologia di espositori. I palermitani dunque potranno cogliere l’occasione ora e venire a visitarla”. La fiera è visitabile con ingresso gratuito, dietro presentazione di green pass, tutti i giorni dalle 16 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 24. All’interno dell’area anche un grande luna park con numerose attrazioni.