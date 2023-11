Alla conquista della vetta di Sicilia: escursione a Pizzo carbonara

Cari amici di Cielo & Terra, il 26 novembre si terrà la nostra prossima escursione alla conquista della seconda vetta più alta della Sicilia, il nostro Everest, il Pizzo Carbonara che svetta sul Parco delle Madonie. Lasceremo le nostre auto nel parcheggio della Battaglietta, a due passi dalla più conosciuta Piano Battaglia per dirigerci a piedi verso l’inizio del nostro percorso, in direzione sentiero Scalonazzo.

Partiremo durante le prime ore del mattino per favorire delle migliori condizioni, il Pizzo Carbonara svetta su tutto intorno, pertanto potremmo incontrare nebbia e vento. Sfideremo noi stessi in questa scalata e la sensazione del toccare la cima ci farà sentire appagati, attraversando brevi tratti in resistenti faggete e particolari doline tipiche degli altipiani del Massiccio. Rimarremo a bocca aperta durante l’osservazione di fossili antichi di 200 milioni di anni, sarà come avere la macchina del tempo. La nostra sosta più lunga prevederà una colazione abbondante al sacco.



Di seguito troverete alcuni dettagli importanti:

Tipo di percorso: Sentiero naturalistico

Classificazione: Categoria EE (escursionisti esperti)

Livello di difficoltà: Difficile

Lunghezza totale: 9 km

Durata: 6 h (comprese le soste)

Altitudine di partenza: 1555 m

Altitudine massima: 1979 m

Dislivello positivo: 474 m

L'appuntamento è fissato per domenica 26/11 alle 6:30 presso Parcheggio della Battaglietta (SP113 Polizzi Generosa, PA).

Per garantire una piacevole esperienza, vi consigliamo di indossare l'abbigliamento adeguato alla stagione e all’escursione stessa in modo da affrontare qualsiasi cambiamento meteorologico. Non mancherà il forte vento, la nebbia e le temperature rigide delle prime ore del mattino, è bene attrezzarsi per fare in modo che l’esperienza rimanga piacevole e positivamente indimenticabile.



Ricordatevi di portare con voi:

Scarpe da trekking (obbligatorie)

Bastoncini da trekking (consigliati)

Giacca antivento/antipioggia

Almeno 2 litri d'acqua

Merenda al sacco

Vi suggeriamo inoltre di indossare pantaloni lunghi e scarpe da trekking, per evitare spiacevoli incontri con insetti o piante spinose. Costo: 20€ (15€ per i ragazzi sotto i 18 anni, tuttavia si sconsiglia la partecipazione ai bambini al di sotto dei 12 anni)

Compila il seguente form per prenotare la tua partecipazione https://bit.ly/pizzoCarbonara senza non si potrà partecipare all'escursione. Per maggiori informazioni oppure scrivici sulla nostra pagina Instagram @cieloterra.sicily.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'escursione potrebbe essere annullata entro le 18:00 del sabato. In tal caso, tutti coloro che hanno confermato la loro partecipazione attraverso il form di prenotazione verranno tempestivamente avvisati. Dal momento in cui visiteremo una zona integrale del Parco, limiteremo la nostra presenza prestando molta attenzione all'integrità del luogo. Infatti non sarà purtroppo possibile introdurre cani, nemmeno al guinzaglio. Per i nostri amici a 4 zampe organizziamo escursioni ad hoc.