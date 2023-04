Tra panorami e orchidee, a Monte Catalfano escursione alla scoperta di uno scrigno di biodiversità

Itinerario ad anello di media difficoltà, con un dislivello di circa 250 metri. E' un percorso semplice ma bisogna avere un minimo di allenamento. La durata dell'escursione è di circa 3 ore. Il nostro percorso inizierà presso l’area giochi del parco urbano e proseguirà sulla strada forestale che lasceremo dopo meno di un paio di chilometri per imboccare un sentiero sulla desta che ci porterà fino in cima, e da dove potremo ammirare un panorama a 360 gradi che ci presenterà ad ovest il golfo di Palermo, ad est il golfo di Termini Imerese, il monte San Calogero ed oltre fino alla Rocca di Cefalù e le Madonie dominate dal massiccio del Carbonara. Se la giornata sarà particolarmente limpida potremo ammirare in lontananza anche la maestosità dell’Etna.

Appuntamento da non perdere il 30 aprile alle 9,15 a Monte Catalfano, in via Monte Sant'Isidoro, 1. Oltre ai panorami Monte Catalfano è anche uno scrigno di Biodiversità e di diverse emergenze naturalistiche. Una delle più interessanti per la botanica è la presenza di oltre 33 specie di orchidee, distribuite su tutto il monte. Il nostro percorso riprenderà in discesa in direzione sud/ovest su un sentiero dove sarà molto facile incontrare diverse specie di orchidee. Monte Catalfano è conosciuto anche per la presenza del Falco Pellegrino, i Gheppio e la Poiana. Non è difficile vederle volteggiare sui cieli sopra l'area. Il nostro percorso si fermerà nuovamente al parco giochi dove recupereremo le auto per il rientro a Palermo. Il primo appuntamento sarà di fronte al Lidl di Viale Regione Siciliana Sud Est, il secondo appuntamento direttamente all'area giochi di Monte Catalfano.