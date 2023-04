Il lago di Caccamo in bici: l'escursione del sabato fuori Palermo

Un bellissimo itinerario, lungo circa 24 km che ci permetterà di osservare la natura intorno a bacino artificiale creato dalla diga Rosamarina, sbarrando il percorso del fiume San Leonardo che sfocia poco fuori Termini Imerese.

Il lago è una rinomata meta per gli appassionati di pesca dove è possibile pescare pesci gatto, carpe, trinche, etc. Il percorso sarà molto lineare e con pochissimi dislivelli, tutti facilmente affrontabili. avremo un disllivello di meno di 1000 metri che faremo in tutta tranquillità. L'appuntamento è previsto per sabato 8 aprile alle ore 9.30 di fronte al Lidl Viale Regione Siciliana Sud Est, chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio.



Primo raduno di fronte Lidl. Secondo eventuale raduno, alle ore 10.15, nei pressi dell'inizio dell'escursione alla seguente posizione Google Maps. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la guida entro le 13 del giorno precedente. Per chi vuole noleggiare una bicicletta a pedalata assistita può contattare il mio partner Sicicla per email info@sicicla.it.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, ma in grado di pedalare in autonomia anche per lunghi percorsi; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti. La quota di partecipaione è di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

E' obbligatorio che la propria bicicletta sia in perfetta efficienza meccanica, che si abbia tutto il necessario per un'eventuale riparazione (kit di riparazione e pompa), meglio avere con se una giacca a vento, il casco (obbligatorio) gli occhiali da sole. Visto le temperature in rialzo si consiglia di avere con se almeno due litri d'acqua. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente.