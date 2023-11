Tra boschi e daini a Case Rascata: l'escursione alla scoperta della natura di Collesano

I tesori nascosti vicino casa. Itinerario: Faremo un percorso a bastone, entrando dal cancello forestale fino a Case Rascata (Collesano), poi sul sentiero che ci condurrebbe fino bosco san Giorgio e ritorno.

Natura del sentiero: Strada bianco, sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 5,5 km

Quota minima: 538 m

Quota massima: 736 m

Tratta in ascesa: 250 m

Durata: 5 ore compreso le pause

Ci sono luoghi che per quanto vicini, spesso non sono conosciuti (fortunatamente) come altri più famosi anche se “lontani”. Questo è il caso di Case Rascata. Ci troviamo nel territorio del comune di Collesano a pochi passi dal centro abitato. Case Rascata era un piccolo insediamento rurale dove risiedevano i contadini dediti alla coltivazione del Sommacco, la raccolta del sughero e delle castagne e al tagli dei boschi per le realizzazione del carbone. Oltre all’agricoltura era anche molto importante era la vendita di argilla in quanto Collesano era un importante centro per la produzione della ceramica.

Il nostro vagare per boschi inizierà proprio all’ingresso dell’area demaniale “Case Rascata” e proseguendo in salita arriveremo prima all’area attrezzata e dopo alle case vere e proprie. In questo momento di marcia non sarà difficile incontrare daini e cinghiali intenti al pascolo e perché no anche alla lotta per le femmine. Cammineremo all’interno di un bosco misto di lecci, sughere e roverelle, con intorno anche qualche castagno e qualche corbezzolo con i suoi coloratissimi frutti.

Superando le case, imboccheremo il sentiero che, se percorso tutto, ci porterebbe all’interno di bosco San Giorgio, sul versante settentrionale di monte Giammarusa. Ci fermeremo per le foto in un punto molto panoramico e ritorneremo sui nostri passi per arrivare all’area attrezzata dove ci fermeremo per il pranzo, terminato il quale faremo l’ultimo tratto fino alle auto.



L'appuntamento è previsto per domenica 8 ottobre alle ore 08.30 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.00. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

€ 15 per gli adulti

€ 10 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- Cappello

- occhiali da sole

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.

Informazioni utili

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, SMS o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.