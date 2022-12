Alla ricerca degli gnomi del bosco di Aglisotto: l'escursione domenicale

Il bosco di Aglisotto è un bosco riforestato a conifere dopo gli incendi degli anni ‘90/2000. Ma che presenta importanti segni di rinaturalizzazione al suo interno. Sono presenti numerose specie arbustive nel sottobosco, come il prugnolo, il biancospino o la rosa canina. Interessante anche l’arrivo in quota con l’arrivo all’ingresso della lecceta di Costalunga. Lecceta cedua posta sul versante Nord del rilievo di Costalunga. Qui troviamo i lecci in abbinamento con il Carpino nero, una albero caducifoglio della famiglia delle Betulacee.

Arrivati all’ingresso dell’area forestale, lasceremo le auto per iniziare la nostra camminata. Imboccheremo per un breve tratto la strada forestale che in breve abbandoneremo per un sentiero all’interno del bosco di conifere. Imboccheremo un sentiero che ci condurrà ad una capanna, oramai in disuso, che un racconto vuole essere la casa degli gnomi del bosco. Riprendendo il nostro cammino arriveremo in quota per ammirare i panorami che si mostreranno ai nostro occhi, come la conca d’oro e valle Renda, fino a spaziare ai monti sopra Partinico.

Arrivati in quota percorreremo per un tratto il sentiero di Costalunga e ci addentreremo nella lecceta, per poi ritornare sui nostri passi e prendere il sentiero di ritorno che ci condurrà, prima ad una casa forestale, poi alle auto.

Itinerario: Ingresso area forestale da Piano Renda, Bosco Aglisotto, lecceta di Costalunga

Natura del sentiero: Strada forestale, sentiero.

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Facile, con alcuni passaggi in cui prestare attenzione

Età minima consigliata: 7 anni

Lunghezza totale percorso: 8.50 km

Quota minima: 566 m

Quota massima: 976 m

Tratta in ascesa: 500 m

Durata: 5 ore

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 8 gennaio alle ore 9.30 al Bivium Bar. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Secondo eventuale raduno nei pressi dell'inizio dell'escursione alla seguente posizione Google Maps. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 7 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza. Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.

€ 7 per gli adulti

€ 5 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni.

Il numero di posti è limitato per minimizzare il disturbo dei luoghi che visiteremo, le iscrizioni si chiuderanno quindi al raggiungimento di tale numero.

Abbigliamento e attrezzatura

scarpe da trekking

giacca antipioggia/antivento

scorta d'acqua di almeno 2 lt.

cappellino

occhiali da sole

maglietta di ricambio

bastoncini da trekking

gel mani disinfettante

binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.