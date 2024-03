"Dialoghi con la magistratura", l'Anm a confronto con università e cittadinanza a Giurisprudenza

"Dialoghi con la magistratura" è il titolo del dibattito che si terrà mercoledì 20 marzo dalle ore 9 alle 12 nell'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza, in via Maqueda. Un momento di incontro e confronto tra l'Anm, l'associazione nazionale dei magistrati di Palermo, l'università, l'Unione degli ordini forensi della Sicilia e il dipartimento per discutere di tutti quei temi legati al lavoro del magistrato.

Saluti istituzionali

Armando Plaia - direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Giuseppe Tango - presidente Anm di Palermo

Giuseppe Di Stefano - segretario dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia

Intervengono

Giuseppe Verde – professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo - “Separazione dei poteri e ordinamento giudiziario nella Costituzione”

Piergiorgio Morosini - presidente del Tribunale di Palermo - “Le prerogative della Magistratura a tutela del cittadino”

Rachele Monfredi - giudice civile presso il Tribunale di Palermo - “Il lavoro del magistrato”

Dario Greco - presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo - “Il dialogo con l’Avvocatura: l’indispensabile collaborazione”

Antonio Balsamo - sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione - “La dimensione comunitaria e internazionale del magistrato”

Lia Sava - procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo- “La figura del magistrato nel contrasto alle mafie”

Conclusioni

Giuseppe Tango - presidente Anm di Palermo - “Le doti umane e professionali del magistrato”

Modera il dibattito: Elvira Terranova, giornalista.