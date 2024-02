"Delirio", la pièce teatrale tutta al femminile al Re Mida

Dal 9 all'11 febbraio al Re Mida Casa Cultura va in scena Delio, la pièce teatrale in atto unico che vedrà sul palco le attrici Francesca Picciurro, Claudia Li Gregni, Simona Tomasello, Laura Faraone, Antonella La Licata e Leandra Garito, per la regia di Carlo D’Aubert. Assistente alla regia, Claudia Li Gregni; direzione di scena: Leandra Garito e Vincenzo Albano.

Appuntamento venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 21.30 e domenica 11 febbraio alle 18.30. Delirio” è uno spettacolo teatrale brillante tutto al femminile, che ripercorrendo il teatro dell'assurdo mostra una logicità "illogica" sia nella drammaturgia, che nel disegno registico. Un esilarante concerto di parole e gesti che in un crescendo esasperato si trasformerà in un vero e proprio delirio.