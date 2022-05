Concerto del Coro nazionale ucraino sulla scalinata del Teatro Massimo, Orlando: "Palermo città della pace"

Concerto del Coro nazionale ucraino Folk Ensemble questa mattina sulla scalinata del Teatro Massimo. L'iniziativa rientra tra le tappe della tournée che Costa Crociere sta realizzando in alcune città italiane per mandare un messaggio universale di pace. Il Coro 'Veryovka', fondato quasi 80 anni fa (11 settembre del 1943) ottenne il prestigioso status di Coro nazionale nel 1997. Il repertorio comprende brani cinquecenteschi, tipiche scene corali umoristiche popolari, canti e balli eseguiti in varie cerimonie familiari e canti natalizi e spazia dal folklore agli arrangiamenti a cappella di autori classici e contemporanei.

"Palermo - ha detto il sindaco - attraverso il linguaggio universale della musica, grazie al coro ucraino Veryovka, ha lanciato un forte messaggio di pace, democrazia, libertà e accoglienza. Valori che identificano la nostra città. Palermo è vicina al popolo ucraino. Esprimo il mio ringraziamento a Costa Crociere per aver scelto la nostra città, sempre più punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale - ha concluso il primo cittadino - in tema di rispetto dei diritti umani".