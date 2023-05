Nuove competenze per il lavoro, il ruolo della formazione al centro di un convegno

"Competenze e nuove economie: istruzione, formazione e media digitali". La formazione interamente finanziata, quindi gratuita, finalizzata alla crescita professionale e culturale dei lavoratori dipendenti, riveste e rivestirà in futuro un'importanza sempre più strategica per la crescita e la competitività di aziende e soggetti del terzo settore. L'evento si terrà nei locali della Pontificia facoltà teologica di Sicilia, venerdì 19 maggio, a partire dalle ore 16. A moderare l'incontro - organizzato in partenariato da Diesse Group con Fondeer, Agidae, Fism e Uneba - ci sarà Davide Serughetti, amministratore Diesse Group.

Qual è il ruolo della formazione oggi? Quali sono i bandi e gli avvisi attivi della Regione Siciliana e dei fondi interprofessionali. Durante il pomeriggio verranno approfondite tutte le tematiche al centro di questi nuovi bandi: transizione digitale, ecologica, sicurezza sul lavoro e tanto altro. Il tutto con l’obiettivo di rilanciare il lavoro per qualificare nuove competenze nel mondo del lavoro. Interverranno: Dario Cangelosi, presidente regionale Federazione italiana scuola materne, Santo Nicosia, vicepresidente nazionale e presidente regionale Uneba, l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Nicola Galotta, direttore del Fondo degli enti religiosi, Giovanna Segreto, dirigente generale dipartimento Formazione ed Istruzione della Regione Siciliana, Eleonora Ferruggio, esperto di media digitali e rappresentante della società di consulenza informatica Idea Informatica srl ed infine l’avvocato Giovanna Scarantino, coordinatrice della Consulta giuridica Federconsumatori Sicilia.