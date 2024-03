The night gardener, in tour da Berlino il cantautore in concerto alla Fabbrica 102

Direttamente da Berlino, uno dei principali hub europei di artisti e musicisti, The Night Gardener arriva in Sicilia per un piccolo tour nell'isola che lo vedrà anche in quel di Palermo. Con base nella capitale tedesca, The Night Gardener è un cantautore che si esprime alla chitarra e al pianoforte, svariando liberamente dalla quiete fino al caos e così via, presentando canzoni che portano con sé dosi abbondanti di evasione dalla realtà, nonché idealismo, compassione, cuori infranti, speranze e tanti spunti di riflessione tanto nelle musiche come nei testi.

Dopo aver trascorso i suoi vent’anni in autostop per l’Europa suonando in giro come artista di strada, The Night Gardener è ora impegnato nel creare nuova musica in quel di Berlino. La sua pubblicazione più recente è “The Only Light I Know”, un album dal vivo registrato senza pubblico in un locale musicale di Berlino durante il primo lockdown del 2020 ed attualmente disponibile in tutte le piattaforme di streaming e vendita musicale. The Night Gardener sarà in scena a Palermo giovedì 14 marzo presso la Fabbrica102 (via Monteleone 32).