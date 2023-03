Noi diciamo "no" con l'arma che meglio conosciamo: la musica ed il teatro. Associazione Praeludium presenta #maipiusola, un concerto in beneficenza a favore Associazione Le Onde - Onlus, una realtà fondamentale di Palermo a sostegno delle donne vittime di violenza.

La musica per dire no alla violenza sulle donne. Negli ultimi 5 anni il numero di donne che hanno subito almeno una forma di violenza ammonta a 2 milioni e 435 mila; L'11,3% delle donne tra i 16 ed i 70 anni.

La musica per dire "no" alla violenza sulle donne: il concerto in beneficenza #maipiùsola