"Mi manchi", Levante in concerto a Palermo: il live al Teatro Al Massimo, in tv il suo documentario

E' “Mi Manchi” in una nuova versione live dall’Arena di Verona, il nuovo singolo di Levante che accompagna anche l’uscita di “Levante - Ventitré - Anni di voli pindarici”, il racconto su e giù dal palco di un anno straordinario, disponibile in esclusiva su Paramont+ dal 23 febbraio, un documentario che ripercorre gli ultimi 12 mesi della vita di Levante, un anno che ha segnato in modo indelebile questa straordinaria artista della parola. Sono due gli appuntamenti palermitani promossi da Giuseppe Rapisarda Management: 6 e 7 aprile al Teatro Al Massimo.

Mi Manchi è tratta dall’ultimo album della cantautrice “Opera Futura”: “È la canzone del futuro - commenta Levante - ho capito che stavo andando nel futuro quando ho preso sottobraccio speranza e nostalgia, è così che mi equipaggio per andare avanti. Con la prima ho il coraggio di avanzare, con la seconda mi oriento. La nostalgia è una bussola, mollica di pane sul sentiero. Il mio grillo parlante che, quando cala la notte, non mi fa dormire”.

Claudia Lagona, in arte Levante, è considerata l’unica artista italiana in grado di condensare in sé la cantautrice impegnata e l’icona pop, tracciando una strada mai battuta. Ha pubblicato cinque album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed è stata giudice del programma tv X-Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020 e 2023. Artista poliedrica, oltre alla carriera musicale (è autrice e compositrice di brani per altri artisti e di colonne sonore), Levante è anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi.