"Baaria al cinema", a Bagheria la rassegna cinematografica dedicata a Peppuccio Tornatore

Il cinema ha sempre più importanza nella Città delle Ville e l'amministrazione comunale di Bagheria, in occasione del Natale intende organizzare una mini rassegna dedicata al suo cittadino da Oscar, il regista Giuseppe Tornatore.

All'interno della sala delle locandine cinematografiche di Villa Cattolica sede del museo Guttuso, luogo magico ricco di storia del cinema, con l'organizzazione dell'assessorato al Turismo guidato da Provvidenza Tripoli, si terrà la mini rassegna con la proiezione di cinque tra i film più famosi di Peppuccio Tornatore. Le proiezioni partiranno il 23 dicembre 2022 e continueranno sino all'8 gennaio 2023 con un unico spettacolo alle 16,30.

Il programma

Venerdì 23 dicembre 2022 ore 16:30 “L'uomo delle stelle”

Film del 1995 con il quale Tornatore ottenne una candidatura agli Oscar 1996 come miglior film straniero.

Venerdì 30 dicembre 2022 ore 16.30 “La leggenda del pianista sull'oceano”

Film del 1998 scritto tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco, con unno straordinario TIm Roth.

Venerdì 6 gennaio 2023 ore 16.30 “La sconosciuta”

Pellicola del 2006 che racconta la storia di una donna ucraina emigrata in Italia con un tragico passato e un solo bel ricordo: un malinconico amore.

Sabato 7 gennaio 2023 ore 16:30 “Nuovo Cinema Paradiso”

Pellicola che non ha bisogno di presentazione e che ha fatto conquistare a Tornatore e a Bagheria il suo Oscar.

Domenica 8 gennaio 2023 ore 16:30 “ Baaria”

E' il colossal del 2009 che racconta non solo la storia di una famiglia di Bagheria ma soprattutto assembla la commedia e il dramma storico, dipingendo un affresco della storia italiana dal dopoguerra fino ai giorni nostri,

L'ingresso alla rassegna è gratuito sino ad esaurimento posti. "E' un grande piacere dedicare una rassegna al nostro illustre e pluripremiato cittadino - dice l'assessore Provvidenza Tripoli - sarà un'occasione non solo per rivedere alcune delle pellicole più belle di Tornatore ma per stare insieme inn un momento di festa".