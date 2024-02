Al cinema Astra di Cefalù arriva Scianèl, intervento del regista dopo la proiezione

Dopo il grande successo e i sold out nei cinema di Palermo, Scianèl, il film di Luciano Accomodo sarà proiettato al cinema Astro di Cefalù sabato 10 febbraio alle ore 18 e alle ore 20.30. Previsto l'intervento in sala del regista e parte del cast. Si replicherà domenica 11 febbraio solo alle ore 18.

Un film profondo, che tratta di diversità e delle modalità che si hanno, ai tempi d’oggi, di doverle affrontare. Un film per tutti, grandi e piccini, che tratta, in modo fiabesco, temi molto delicati ma importanti da approfondire anche con gli occhi dei più piccoli. Realizzato in seno al progetto “Officine Malaspina”, vuole anche e soprattutto sensibilizzare gli studenti sulla situazione di esclusione sociale in cui versano i giovani detenuti. Prevendite già disponibili presso il cinema Astro di Cefal, info e prenotazioni 3895311221.