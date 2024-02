Dalla storica sfilata a cavallo alla parata dei carri con 'U Riavulicchio: si balla e si ride al Carnevale di Corleone

Domenica 4 febbraio avrà inizio il Carnevale a Corleone con la storica sfilata a cavallo. Ad aprire il corteo dei cavalieri ci sarà il gruppo sbandieratori e musici "Civitas Nicosiae" e il gruppo dei Tamburi San Bernardo. Presenti personaggi di spicco del mondo equestre che faranno parte della giuria d’onore. A presentare la serata Antonio Latteri. Previste, come sempre, le premiazioni della migliore maschera femminile, del miglior binomio a tema e della migliore maschera maschile. Appuntamento a partire dalle 15,30 a piazza Santu Lucuzza, alle 16,30 inizierà la sfilata. A chiudere i tamburi di San Bernardo. Obbligatorio costume in maschera.

Si tratta della prima giornata di festeggiamenti che proseguiranno giovedì 8 febbraio con la sfilata dei bambini in maschera. Appuntamento alle ore 9.30 in via Trapani e corteo carnevalesco verso piazza Garibaldi. Dalle 11 in piazza Garibaldi “Festa in maschera” con tante sorprese per i più piccoli. L'evento è organizzato con la collaborazione dell’istituto comprensivo G. Vasi e della scuola dell’infanzia paritaria Santa Chiara.

Appuntamento dunque per il clou della manifestazione dal 10 al 13 febbraio. A presentare tutte le giornate sarà Antonio Latteri. Appuntamento imperdibile quello con le sfilate dei carri allegorici dei vari gruppi. "U Riavulicchiu”, maschera che balla, saltella, tintinna, fugge e ritorna, solo o a branchi, è il padrone del carnevale corleonese. Riavulicchi sono la maschera tipica del Carnevale di Corleone. Si tratta di allegre e spiritose figure "demoniache" ricoperte di campanelli e campanacci che impazzano per le piazze precedute dal suono del corno. In questo senso costituiscono una delle poche espressioni rimaste di "diavoleria" nell'ambito della festa laica. A precedere i corsi mascherati di sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio, ci saranno gli amici delle Fiat 500 ClubSicilia.

Non c’è carnevale senza liscio. Nella giornata di sabato i "Liscio 2000" saranno dunque sul palco di piazza Falcone e Borsellino per far ballare tutti. E si balla anche con l'energia, il talento e la passione per il ballo di Ivana Giangrosso e delle Ladies. Musica e risate con Nanà Gulino. Dopo “attaccaticci” e “o sultano nnamurate”, siamo sicuri che tutti impareranno e canteranno a squarciagola anche questo inno di Nanà sempre sabato. Simpatia e folklore palermitano, mix super divertente che arriva direttamente in “Piazza Grande”, con il comico Stefano Piazza nella giornata di domenica. Il programma completo nei prossimi giorni.