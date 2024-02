Aspettando il Carnevale di Bagheria, studenti e associazioni mettono in scena "U carnalivari du Màu"

Si avvicinano le iniziative previste nel cartellone carnascialesco "Carnilivari a Baaria" organizzato dal Comune di Bagheria. L'associazione culturale Nofriu e Virticchiu, in collaborazione con il liceo artistico regionale d'arte di Bagheria Renato Guttuso e il patrocinio del Comune di Bagheria presentano "U Carnalivari du Màu" ccu griddu pintu.

L'evento si terrà dal 6 al 13 febbraio, a villa San Cataldo, con inaugurazione il 6 febbraio alle ore 16. La mostra potrà poi essere visitata dal 6 al 13 febbraio, nelle stanze attigue agli uffici di villa San Cataldo, dalla ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Le due figure tipiche dei territori di Bagheria (u Mau) e Santa Flavia (Griddu Pintu) faranno da guida per mostrare come si festeggia il Carnevale in Sicilia e non solo. Con la collaborazione dei ragazzi del Liceo artistico regionale di Bagheria "Renato Guttuso", sotto la guida dei professori Pasquale Lo Presti e Rosa Terranova e di artisti vari, si potrà visitare una mostra di maschere, cartelloni dei cantastorie, dipinti, e ascoltare da cantastorie le fiabe della tradizione orale.

I maestri d'arte sono Pietro Aiello, Silvia Costa, Maria Pia Esposito, Loredana Lauria, Antonella Stillone con gli studenti del liceo artistico Renato. I cantastorie: Grazia Affatigato, Dora Bellavia, Giuseppe Bruno, Giorgia De Luca, Maria Pia Esposito, Nina Tarantino. All'inaugurazione sarà presente l'assessore alla Comunicazione e Spettacolo Giusy Chiello che ha coordinato i lavori per l'organizzazione del calendario di eventi per il carnevale bagherese.