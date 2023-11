Capodanno al ristorantino Leone con musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia

Il Ristorantino Leone è pronto ad accogliere il Capodanno 2024. In questa occasione speciale, abbiamo preparato una serata unica, pensata per chi cerca un'atmosfera intima, musica dal vivo di alta qualità e una festa adatta a tutte le età. La serata sarà a numero chiuso, garantendo un'esperienza accogliente e esclusiva, con posti limitati.

Il Ristorantino Leone è noto per il suo calore e la sua ospitalità, e il Capodanno non sarà diverso. Abbiamo creato un ambiente che si presta perfettamente a una serata più tranquilla, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano festeggiare in compagnia. Sarà un'occasione per condividere l'entusiasmo per il nuovo anno in un ambiente rilassato e accogliente.

La nota distintiva di questa serata sarà la musica dal vivo con Renato Scozzari, cantante e tastierista, che intratterrà gli ospiti con il suo repertorio di successi e brani d'autore. La sua voce e le sue abilità musicali trasformeranno il Ristorantino in un palcoscenico di emozioni e note che vi accompagneranno durante tutta la serata. Il costo di 95 euro a persona, ma contattateci allo 091.323840 per scoprire le offerte del momento.

Il Ristorantino Leone è pronto a darvi il benvenuto per una notte di eleganza, buon cibo, musica di alto livello e un Capodanno indimenticabile. Iniziate il nuovo anno nel miglior modo possibile, con un'atmosfera unica e calorosa.

Menu

Welcome di benvenuto con flute alcolico/analcolico e tartine

Antipasto degustazione

Ostrica Fine de Claire in Bellavista

Tocchetto di tonno scottato ai due sesamo

Crostino di Pane di Tumminia con Tartare di Salmone e Burrata

Gambero in Pasta Kataifi e Salsa Teriyaki

Rosa di Pesce Spada con Dressing al Verdello

Polpetta di Pesce con Marmellata di Cipolla Rossa di Tropea

Ravioli Neri ripieni di Pesce su Tartare di Scampi ed Emulsione al Basilico

Paccheri all’Astice, Gambero Rosa di Mazara, Pomodorini Confit e Julienne di Zucchinette Croccanti

Tocco di Pesce al Forno su Crema all’Arancia e Crumble di Nocciole

Cheesecake con Crema al Mascarpone, More, Lamponi e Crumble al Torrone

Acqua, Vino Leone - Tasca d’Almerita, Bibite, Prosecco per il Brindisi

Lenticchie Augurali

Panettone Artigianale