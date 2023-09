Candlelight: Tributo ai Coldplay

I concerti Candlelight portano la magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a questo scopo a Palermo. Venerdì 6 ottobre si potranno scoprire le melodie dei Coldplay al Palazzo de Gregorio, alla luce confortante delle candele.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever nati col fine di rendere la cultura e la musica classica più accessibile. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno potuto godere di questi spettacoli di musica dal vivo, suonati da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele. Nati come una serie di concerti di musica classica, i concerti a lume di candela riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. I concerti Candlelight sono infatti presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di spettatori a oggi.

Programma:

Clocks

Don't panic

Speed of sound

Trouble

In my place

Paradise

Fix you

Hymn for the weekend

Yellow

Every teardrop is a waterfall

Something just like this

Let somebody go

A sky full of stars

The scientist

Viva la Vida