Villa Sofia-Cervello, raggiunta l'intesa tra Regione e sindacati: revocato lo sciopero

Revocato lo sciopero a Villa Sofia-Cervello indetto dai sindacati Uil Fpl, Fials e Nursing Up per il prossimo 22 settembre. Oggi le organizzazioni dei lavoratori sono state ricevute dall’assessorato regionale alla Salute e hanno raggiunto un accordo: i contratti a tempo determinato, subordinato e co.co.co in scadenza a settembre saranno rinnovati alle medesime condizioni fino a fine anno. Saranno inoltre indetti bandi di concorso con punteggi riservati per coloro che matureranno il requisito dei 18 mesi di anzianità una volta espletate le procedure di stabilizzazione.

E infine saranno avviati concorsi con punteggi riservati per il servizio reso durante l’emergenza covid, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2021, che valorizza il servizio prestato durante il periodo pandemico oltre i 60 giorni consecutivi.

I sindacati hanno comunque mantenuto lo stato di agitazione del personale fino alla chiusura definitiva della vertenza.

Presenti all’incontro Vincenzo Di Prima per la Uil Fpl regionale e Luciano Gargano per la Uil Fpl aziendale, Sandro Idonea per la Fials regionale e Giuseppe Forte, Alfredo Falzone, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara per la Fials Palermo, Gioacchino Zarbo per il Nursing Up Sicilia. Per la Regione erano presenti Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica e il direttore dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Walter Messina.