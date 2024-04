Il salto del Grillo, è secondo nella classifica dei vini col maggior aumento di consumo nel 2023

Con un incremento del 12,2 per cento rispetto allo scorso anno il Grillo si piazza al secondo posto per consumo tra i vini che crescono di più in Italia nel 2023. È quanto è emerso dall’analisi della Coldiretti che nel proprio stand al Vinitaly ha esposto la top ten delle bottiglie in Italia, sulla base dei dati Circana.

Che il Grillo di Sicilia sia preferito sempre più dai consumatori è dimostrato dalla scelta dei giovani che vogliono i profumi dell’Isola in un calice. Il prodotto siciliano è preceduto dal Cerasuolo d’Abruzzo, con un vero e proprio boom in volume del 19,7% che conferma la crescita dei rosé nelle preferenze degli italiani e precede il Pecorino, tipico di Marche e Abruzzo (+12%). In quarta posizione la Ribolla friuliana, davanti all’Orvieto da Lazio e Umbria (+7,6%) e al Friuliano (+7,2%). All’ottavo posto c’è il primo vino rosso della classifica, il Primitivo della Puglia (+5,2%), seguito da Valpolicella Ripasso (+4,6%) del Veneto e dal Nebbiolo (+4,2%) caratteristico del Piemonte ma anche della Lombardia.

"L’aumento delle vendite dei vini autoctoni - sottolinea Coldiretti Sicilia - è in netta controtendenza rispetto all’andamento complessivo delle vendite di vino che nel 2023 hanno fatto registrare un calo in volume del 3,3%. Il segnale del fatto che il futuro del Vigneto Italia dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività territoriali".