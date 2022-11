Confasi Sicilia, Maria Grazia Ballarò nominata responsabile dei servizi ai pensionati di Palermo

Maria Grazia Ballarò è stata nominata responsabile dei servizi ai pensionati di Confasi per la città di Palermo. “Con la nomina di Ballarò - afferma il presidente regionale del sindacato Davide Lercara - intendiamo, come sindacato, tutelare maggiormente la nostra popolazione anziana a partire dalla difesa del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici che riguarda la categoria, per uniformare, anche e soprattutto il reddito da pensione, oggi fortemente penalizzato dalle attuali norme”. “Un’assistenza a tutto tondo - conclude Lercara - che mette sempre al centro la persona e i sui bisogni primari”.