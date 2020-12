Stop ai pagamenti e servizi gratis: il regalo di Natale di Confartigianato per gli associati

Stop ai pagamenti. Da questo mese di dicembre Confartigianato Palermo offre tutti i servizi gratuiti per gli associati. Un regalo di Natale, potremmo definirlo, che l’associazione degli artigiani ha deciso di donare in un momento in cui la pandemia ha messo in ginocchio

artigiani e imprese. Ed è così che saranno svolti a titolo gratuito tutti i corsi di formazione di base, obbligatori per legge. Come la formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro per fare un esempio, o ancora quella per gli alimentaristi.

Soltanto in alcuni casi, sarà necessario pagare solo i costi di diritti e i bolli. Come per le pratiche camerali, ad esempio, si pagheranno solamente i diritti di segreteria e/o i bolli. E i servizi digitali come pec, firme digitali e fatturazione elettronica saranno al prezzo di costo.

“Siamo consapevoli di vivere un periodo difficilissimo per tutti – dice Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo – e non possiamo non venire incontro ai nostri associati. Tutti, chi più, chi meno, sta attraversando delle grossissime difficoltà economiche. Ma bisogna andare avanti e non arrendersi. Per questo abbiamo voluto rendere gratuiti i nostri servizi. Là dove possiamo non chiedere neppure un euro, come nel caso ad esempio dei corsi di formazione obbligatori per i lavoratori, abbiamo deciso di farlo. Dove invece è inevitabile pagare dei bolli, abbiamo completamente azzerato i nostri compensi. È una piccola goccia, ce ne rendiamo conto. Ma è già qualcosa. Perché il nostro ruolo – sottolinea Rafti – è quello di essere vicini ai nostri artigiani. E per la nostra associazione rinunciare a degli introiti significa proprio vicinanza, significa alleggerire le difficoltà economiche di chi crede in noi, di chi si affida a noi”.

La gratuità dei servizi è riservata esclusivamente agli associati di Confartigianato Palermo, con una sottoscrizione della tessera fino al 2023.