Startup palermitana selezionata da Invitalia: "Rivoluzioneremo le diagnosi mediche con l'intelligenza artificiale"

Invitalia chiama e Palermo risponde. L'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, per la prima volta, ha indetto una "call for startup" nel capoluogo siciliano e tra i dieci progetti selezionati c'è quello dei palermitani di Medigenium srl che si prefigge l'obiettivo di "rivoluzionare il campo delle diagnosi mediche per salvare più vite. Con l'impiego dell'intelligenza artificiale estendiamo le nostre soluzioni anche al mondo veterinario".

Bravo Innovation Hub è il nome del programma di accelerazione targato Invitalia al quale hanno partecipato startup di diverse regioni d'Italia. Aperta a realtà di piccola dimensione iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi, in qualsiasi forma giuridica societaria, la "call" aveva il fine di selezionare le migliori proposte per adottare ritmi e modalità di lavoro alle esigenze dei dipendenti, applicare le tecnologie digitali a supporto dell'innovazione del sistema sanitario, rendere più efficace l'erogazione dei servizi e superare le difficoltà della burocrazia.

Medigenium srl, composta da Aldo Prinzi, Salvo Lo Cascio, Simona Barbaro, Gianfranco Zummo e Marco Sposito, è arrivata quinta con la propria idea. "Facciamo in modo che anche i medici, che non possono permettersi un sistema digitale - è la 'mission' dell'azienda - possano averlo abbassando il costo finale. Inoltre, miriamo a ottimizzare l'efficienza per medici e fornitori di apparecchiature diagnostiche come ecografi ed elettrocardiografi, generando risparmi significativi". E adesso? "Riceveremo un finanziamento di 20 mila euro - spiega Prinzi, ceo di Medigenium - e in autunno faremo parte, insieme alle altre nove startup selezionate, dell'hub organizzato ai Cantieri culturali della Zisa all'interno del quale l'idea iniziale verrà sviluppata per poi essere messa in pratica".