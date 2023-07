Bio in Sicily 2023, a Bagheria parte la strategia del riconoscimento del limone della Conca d'Oro

Tutto pronto per la quarta edizione del Bio in Sicily, evento che ha il patrocino del Comune di Bagheria e si inserisce all’interno di una strategia che ha come obiettivo quello di sensibilizzare e far riflettere sull’importanza strategica delle tematiche legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e alla biodiversita? al fine di creare reti virtuose e collaborazioni proficue e trasferimenti di idee, esperienze e buone pratiche.

Convegni, laboratori e press tour: l'edizione 2023 mette in rete due territori distinti, l'uno del comprensorio bagherese sulla fascia costiera orientale palermitana e l'altro sul versante madonita, ma accomunati da una comune vocazione ad uno sviluppo economico sostenibile centrato sulla valorizzazione dell'enogastronomia e l'agroalimentare.

La manifestazione si aprira? lunedi? 17 luglio 2023 alle 18 con un seminario che si svolgera? a Bagheria nella Sala Borremans di Villa Butera, dal titolo: "IGP del Limone della Conca d'Oro: il limone della zona costiera orientale palermitana verso il riconoscimento della certificazione di Qualita?", moderato da Nino Amadore, giornalista e redattore del "Il Sole 24Ore".

Un prodotto iconico per la nostra Sicilia come il limone che storicamente nella Conca d’Oro ha un radicamento secolare e che ancora oggi costituisce una considerevole massa critica. Si presentera? la procedura gia? registra la costituzione nei mesi scorsi dell'Associazione per la registrazione della IGP "Limone della Conca d'Oro" da parte di una nutrita schiera di tanti produttori limonicoli rappresentativi di tutti i comuni costier del comprensorio Palermo e Cefalu? hanno designato Antonio Fricano Presidente dell’Associazione.

Dopo l'intervento del neo presidente Antonio Fricano, si alterneranno - tra gli altri - Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e Alessandro Agnello, agronomo incaricato della redazione del progetto di riconoscimento"Igp del Limone della Conca d'Oro".