L'Ast mette le ali? Falcone: "Nuova compagnia aerea, progetto non concordato con noi"

"Apprendiamo da indiscrezioni di un progetto per la costituzione di una compagnia aerea, annunciato dal presidente dell’Ast, azienda partecipata della Regione. Si ritiene opportuno precisare che si tratta di una iniziativa personale del presidente, avvocato Gaetano Tafuri, mai concordata con il governo Musumeci e della quale non conosciamo, neppure informalmente, i contenuti”. In questo modo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, prende le distanze dall'iniziativa dell'Ast che avrebbe presentato un progetto per far nascere la compagnia aerea tutta siciliana avanzando una richiesta all'Enac.

Già nei mesi scorsi Tafuri aveva cercato di far decollare il progetto con uno scopo sociale: garantire tariffe scontate per i siciliani. Un piano che non solo permetterebbe ai siciliani di poter acquistare biglietti a prezzi più sostenibili rispetto alla concorrenza ma creerebbe occupazione con centinaia di nuovi posti di lavoro.