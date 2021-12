Dalla Silicon Valley a Palermo, startup americana apre un hub in Sicilia

Dalla Silicon Valley a Palermo. Confidence Systems, startup americana con sede a San Francisco in California, con il supporto della siciliana Edgemony, aprirà un hub di innovazione europeo in città, assumendo più di 50 risorse da inserire in organico tra sviluppatori e specialisti web.

L'azienda ha sviluppato una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per monitorare tutti i processi produttivi, assicurarsi che siano svolti nel modo giusto e che siano verificabili in ogni momento da parte del supervisore e del cliente stesso. Dalle banche, aziende alimentari, ristoranti, catene alberghiere, alle officine meccaniche specializzate, alle scuole, dovunque ci siano più livelli di intervento e varie sequenze di operazioni, offre un preciso sistema di controllo.

Il ceo della startup, il creatore italoamericano Leonardo Rocco (nella foto), figlio di genitori emigrati a New York nel 1965, nonchè esperto di sviluppo globale del prodotto e pioniere nei pagamenti da dispositivo mobile martedì prossimo sarà a Palazzo delle Aquile per presentare i dettagli del progetto al sindaco Leoluca Orlando e all’assessore all’Innovazione tecnologica Paolo Petralia Camassa. All'incontro, parteciperanno anche Marco Imperato e Daniele Rotolo, fondatori di Edgemony, startup con sede a Palermo, che supporterà Confidence Systems nell'individuazione e nella formazione delle 50 risorse che costituiranno il polo tecnologico e che lavoreranno allo sviluppo del software della piattaforma, manutenzione e test.