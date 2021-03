Wizz Air da giugno farà base in aeroporto: sette nuove rotte da Palermo

Da giugno la compagnia aerea Wizz Air farà base, con 2 aeromobili Airbus A321, all'aeroporto Falcone Borsellino. Gli aerei supporteranno l'operatività di sette nuove rotte da Palermo per Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa (già operativa), Pisa, Torino, Treviso e Verona, per un totale di oltre un milione di posti in più in vendita dall'Italia nel 2021. “In un momento così difficile per il settore e per tutti, la decisione di Wizz Air - ha commentato Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale - conferma l'interesse per la Sicilia delle grandi compagnie e appare come un segnale di incoraggiamento per tutta la filiera turistica. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente a questo progetto nonostante varie difficoltà legate alla pandemia. Salutiamo questo evento con grande soddisfazione e ringrazio coloro che hanno lavorato al progetto”.

La storia di Wizz Air in Italia risale al 2004 quando il primo volo partì da Bergamo per Katowice. La compagnia aerea ha trasportato 41 milioni di passeggeri da e verso la Penisola negli ultimi 17 anni. La sua flotta ha un'età media di 5,4 anni e comprende gli aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo, tra i più efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Palermo è la quarta base italiana.

“L'annuncio di oggi - ha dichiarato George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air - è alla base dell'impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all'avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno - continua il Ceo della compagnia aerea - le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale in Europa. L'espansione di Wizz Air - conclude Michalopoulos - non solo offrirà opportunità di viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali e in particolare alla ripresa dell'industria del turismo".

I posti sui nuovi voli possono essere già prenotati sul sito della compagnia o sulla mobile app a partire da 9,99 euro. "Le nuove rotte interne - fa sapere Wizz Air - consentiranno ai passeggeri di viaggiare in Italia in modo sostenibile e sicuro, mentre le rotte che collegano l'Italia con il Regno Unito e la Svizzera rafforzeranno i legami economici tra queste regioni e paesi, supportando la crescita del settore turistico locale e creando oltre 750 posti di lavoro nelle industrie associate".

"Nonostante le pesanti restrizioni legate alla pandemia continua l’impegno della Gesap - ha detto il sindaco Orlando - a sostegno della attrattività dell’area palermitana, che potrà tornare a costituire, in futuro, uno straordinario contributo allo sviluppo della intera Sicilia occidentale”. “Wizz Air ha un grande potenziale che - ha commentato Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap - supporterà, nei prossimi anni, l’aeroporto di Palermo nella crescita del traffico aereo internazionale, fondamentale leva per lo sviluppo del turismo e dell’economia locale. Tutto ciò si affianca al programma di investimenti infrastrutturali, mai interrotti, che ha come obiettivo la realizzazione di un terminal più moderno, con nuovi spazi funzionali per i passeggeri e nuovi servizi”.

