VIDEO | "Vela day" a Balestrate, giovani a lezione di nodi e venti: "Così imparano a rispettare l'ambiente"

Anche a Balestrate si è celebrato il "Vela day", una giornata dedicata al mare e allo sport. Un evento promosso a livello nazionale dalla Federazione italiana della vela in collaborazione con Kinder Joy of moving. A Balestrate il Centro velico ha festeggiato con famiglie e bambini offrendo lezioni gratuite di vela, giochi e intrattenimento con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. "Questo sport è legato all’individualismo dei ragazzi - afferma il presidente del centro velico di Balestrate, Bernardo Cataldo - che li fa crescere nella capacità di prendere decisioni quando si trovano in barca da soli. E' una giornata a carattere nazionale che si svolge in tutti i circoli affiliati alla Fiv. Oggi stiamo lavorando con i ragazzi dai 6 ai 12 anni per promuovere la vela, il mare, l’ecologia e il rispetto per l’ambiente".