Via Messina Marine, presto sarà attivato l'impianto fotovoltaico: "In città 18 mila tonnellate di Co2 in meno"

Da qualche giorno è iniziata la posa dei pannelli nel parco fotovoltaico di via Messina Montagne a Palermo, che avrà una potenza 850 chilowattora, capace di produrre 1,4 milioni di chilowattora ogni anno. L'area scelta dalla "Comunità energetica Palermo Est" sorge su un terreno di appena 8 mila metri quadrati che era abbandonato. "La capacità produttiva del parco fotovoltaico - afferma l’amministratore di Cer Palermo Est, Salvatore Cerrito - ci consentirà di soddisfare il fabbisogno di circa 7 mila unità di consumo, fra famiglie e imprese. Nel suo intero ciclo di vita, di circa 25 anni, questo parco consentirà alla nostra città un risparmio di 18 mila tonnellate di anidride carbonica immessa nell’aria. Facendo due conti è come se avessimo piantato a Palermo un bosco di 45 mila alberi, praticamente le dimensioni di tutto il bosco di Ficuzza".

"Il nostro progetto però non si ferma qui. Abbiamo già le autorizzazioni - continua Salvo Cerrito - per installare 5 megawatt entro il 2024 e stiamo cercando di capire come superare il limite della cabina primaria di Brancaccio, in modo tale da poter alimentare soci della comunità energetica dislocati di tutta la città di Palermo, consentendo loro risparmi che vanno dal 30% al 50% rispetto alle normali tariffe di mercato. Per il montaggio dei pannelli presso della prima comunità energetica di Palermo - conclude Cerrito - abbiamo ideato un nuovo metodo, che stiamo brevettando, che abbatte i costi ed i tempi di montaggio e che ha il grande vantaggio di poter attingere a fornitori locali, creando quell’economia circolare che è nella natura stessa di ogni comunità energetica".