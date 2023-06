Dopo la mareggiata di maggio la parte dell'arenile che va dall'Ombelico del mondo alla piazza della borgata è ricoperto dalla posidonia. Il risultato? Cattivi odori e bagnanti che scappano. Il titolare dello stabilimento balneare Cilano: "Le alghe sono preziose, non chiediamo di eliminarle. Le soluzioni alternative ci sono ma nessuno se ne preoccupa"

