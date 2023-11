VIDEO | Il magnate giapponese a Palermo, Lagalla: "Non lo conosco ma lo incontrerò, parleremo anche di lavoro"

Così il sindaco sull'arrivo di Kaoru Nakajima. "La polemica con Schifani? Solo incomprensioni. Il Comune non è un affittacamere ma abbiamo 1.500 visitatori che spenderanno mille euro ciascuno. Micciché non lo sapeva? L'Ars non è titolata a esprimersi"