Villaciambra, bimbo di 10 anni in bici travolto da un'auto: è grave

Travolto da un'auto a poche ore dal suo decimo compleanno. Un bambino è stato ricoverato ieri sera e si trova in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto a Villaciambra mentre era in sella alla sua bicicletta. A investirlo, secondo una prima ricostruzione, è stato un uomo di 56 anni residente ad Altofonte che si trovava al volante di una Hyundai X35. Dopo il violento impatto è stato proprio l'automobilista, che si è fermato per prestare soccorso, a chiamare il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Il bambino, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, è stato trasferito all'ospedale Di Cristina dove i medici gli hanno riscontrato diverse lesioni. A preoccupare maggiormente il trauma cranico che ha riportato a causa della violenta caduta. La prognosi resta riservata. Nel luogo in cui si è verificato l'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Altofonte e della compagnia di Monreale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. I militari hanno sequestrato sia l'auto che la bicicletta per accertamenti.