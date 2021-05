Auto vola dal cavalcavia di via Ugo La Malfa: due feriti gravi

Grave incidente ieri sera in viale Regione Siciliana. Un'auto, si tratta di una Peugeot 206 - con all'interno due persone - è caduta da un cavalcavia di via Ugo La Malfa. E' successo intorno alle 23. Il conducente della vettura, che stava percorrendo la bretella in direzione Trapani, ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato la recinzione, alcuni alberi ed è finito giù.

Sul posto sono arrivate anche un'ambulanza e la polizia municipale. I due feriti - si tratta di un trentenne e di un ventiseienne - sono stati portati in ospedale e sono in gravi condizioni. Uno di loro si trova al Trauma center di Villa Sofia in prognosi riservata. "E' successo - spiegano dal comando di via Dogali - nella bretella lato Conca d'Oro, poco prima dello svincolo per Tommaso Natale. L'auto, invece di curvare, ha sfondato il guardrail piombando nella strada che porta all'agglomerato industriale".