Ancora un pedone travolto in via Roma, donna investita da un'auto delle Poste

Donna travolta da un’auto mentre attraversa la strada. Ennesimo incidente in via Roma dove una cinese nel primo pomeriggio di oggi è stata investita da un'auto delle Poste guidata da una donna. E' successo nel tratto all'altezza delle Poste centrali pochi minuti prima delle 15. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto che procedeva verso la stazione centrale abbia urtato con violenza la donna sbalzandola con violenza sull'asfalto. Immediato l'arrivo di un'ambulanza del 118 dopo le segnalazioni dei passanti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.