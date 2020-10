Incidente in via Messina Marine, schianto contro tre auto in sosta: era ubriaco

Ubriaco al volante si schianta contro tre macchine parcheggiate. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 20,30, in via Messina Marine, all’altezza di via Federico Orsi Ferrari. Protagonista un 48enne, B.C. le sue iniziali, che avrebbe perso il controllo di una Kia Sportage urtando gli altri tre mezzi in sosta. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Infortunistica per effettuare i rilievi.

L’automobilista, originario della provincia di Palermo, ha atteso l’arrivo di un'ambulanza e della polizia municipale. I sanitari del 118 lo hanno sottoposto a un controllo escludendo la necessità di portarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Gli agenti della municipale invece lo hanno sottoposto all’alcol test per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo esame alcolemico ha evidenziato un tasso di poco superiore a 2 grammi per litro. Il secondo test, effettuato a qualche minuto di distanza, ha confermato l’esito. Per il 48enne alla guida della Kia Sportage, risultata inoltre senza assicurazione, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell’auto e il ritiro della patente.