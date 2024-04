Incidente in via Leonardo da Vinci, scontro auto-monopattino: quindicenne in prognosi riservata

Giovane in prognosi riservata dopo un incidente con il monopattino. Un quindicenne (G. C. le iniziali) è stato ricoverato ieri pomeriggio a causa dello scontro con un'auto avvenuto ieri pomeriggio all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Uditore. A bordo dell'altro mezzo un 53enne (F. C.), che è rimasto illeso. Sequestrati entrambi i mezzi in attesa di aggiornamenti dal Trauma center di Villa Sofia dove il ragazzo sarà tenuto sotto stretta osservazione per monitorare il trauma cranico riportato nella caduta.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale lavorano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, il quindicenne stava percorrendo via Leonardo da Vinci, da Borgo Nuovo verso la rotonda dell'ex Motel Agip, mentre l'automobilista alla guida di una Mercedes Cla si trovava su via Uditore. Per cause ancora da accertare i mezzi si sono scontrati all'incrocio, quasi in corrispondenza della linea ferrata del tram, e il giovane è caduto con violenza sull'asfalto battendo la testa.

Sul posto sono intervenute in prima battuta alcune pattuglie dei carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno soccorso il quindicenne e lo hanno portato in ospedale dov'è stato subito sottoposto a una tac che ha evidenziato un delicato trauma cranico. I medici monitoreranno la sua situazione per 72 ore in maniera tale da verificare l'evoluzione della lesione. La polizia municipale, dopo aver ascoltato l'automobilista e cercato eventuali testimoni, ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.