Incidente sulla Palermo-Mazara, scende dall'auto per fare pipì e viene travolto

Un uomo di 48 anni è stato ricoverato in codice rosso a Villa Sofia dopo l'impatto registrato all'altezza di Capaci, nella carreggiata in direzione Palermo. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda

Sarebbe sceso dalla macchina per fare pipì dopo aver accostato lungo la Palermo-Mazara ma avrebbe avuto giusto il tempo di muovere qualche passo prima di essere travolto da un automobilista e finire in ospedale. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto due notti fa sull’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, e dopo il quale un uomo di 48 anni (G.M. le iniziali) è stato ricoverato a Villa Sofia in codice rosso.

A chiamare il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza è stato il padre del ferito, un uomo di 82 anni con cui stava rientrando a casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo che hanno eseguito i rilievi per chiarire i contorni della vicenda e ascoltare i racconti dell’anziano e dell’automobilista rimasto illeso.

Gli investigatori hanno richiesto l’alcol test per tutte e tre le persone coinvolte e hanno avviato le indagini. Bisognerà ricostruire l’accaduto e cercare di stabilire chi si trovasse alla guida, cosa abbia spinto il 48enne a scendere dall’abitacolo - nel bel mezzo dell’autostrada - e camminare sulla linea che separa la corsia di marcia da quella d’emergenza.