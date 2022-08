Un’auto in fiamme sull’A19, un tamponamento sulla Palermo-Mazara: autostrade in tilt

Maxi tamponamento in autostrada. Un incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza di Tommaso Natale. A scontrarsi sono stati quattro veicoli. Almeno tre i feriti, fortunatamente tutti in maniera lieve. Dopo l’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per gestire le lunghe code registrate già a partire dallo svincolo di Carini.

Altre pattuglie della Polstrada sono intervenute poco dopo sulla Palermo-Catania per una macchina andata a fuoco all'altezza di Trabia. Secondo una prima ricostruzione un automobilista, che era diretto a Palermo, avrebbe iniziato a sentire una puzza di bruciato che proveniva dal motore. Intuendo il rischio, l’uomo si è fermato in un’area di sosta ed è sceso dal mezzo poi avvolto dalle fiamme. Sul posto due squadre dei pompieri.