Incidente in via Dante, anziano investito da un’auto: è grave

Un anziano travolto mentre attraversa in via Dante. Si tratta di un 87enne che dopo essere stato stato soccorso è stato ricoverato in gravi condizioni al Civico. L'uomo è stato investito da un'automobilista alla guida di una Citroen C1. Secondo una prima ricostruzione l'anziano stava passando da un marciapiede all'altro, nel tratto compreso tra via Nicoló Garzilli e via Principe di Villafranca, all'altezza delle strisce pedonali. L'automobilista, forse abbagliata dal sole, l'avrebbe colpito facendolo cadere per terra.

Nell'impatto l'87enne avrebbe battuto con violenza la testa contro l'asfalto, riportando una profonda ferita da cui ha perso molto sangue. I sanitari del 118 lo hanno medicato sul posto e lo hanno accompagnato in ospedale. I medici lo hanno sottoposto ai primi accertamenti da cui è emerso un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi e raccolto i dati. L'automobilista, provata per l'accaduto, ha fornito la sua versione dei fatti in attesa che venga ricostruita la dinamica e sia fatta chiarezza sulle eventuali responsabilità.