Palermo-Mazara, camion di traverso: lunghe code in autostrada

Camion di traverso sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo e grandi disagi alla circolazione stradale. E' successo questa sera intorno alle 21 tra Capaci e Carini, in direzione Palermo. Il mezzo pesante, dopo avere rallentato la sua corsa, si è fermato, invadendo tutte e due le carreggiate per poi mettersi di traverso. Lunghissime le code che si sono formate in pochi minuti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale che hanno coordinato la circolazione stradale. "E' successo all'altezza del chilometro 6 - dicono dalla Polstrada -. Il camion si è messo di traverso e di conseguenza è come se in autostrada si fosse creata una 'diga'. Per fortuna il tutto è avvenuto senza feriti. Abbiamo bloccato la circolazione dopo lo svinvolo per Carini. Di conseguenza, coloro che volessero tornare in autostrada, lo potranno fare da Capaci".