Incidente sulla statale 115: si scontra con una moto e si ribalta con la sua auto

Al volante della sua auto si scontra con una moto e si ribalta. Un palermitano di 61 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada statale 115 (la Sud Occidentale Sicula che collega le città di Trapani e Siracusa passando per Agrigento) all'altezza di Cattolica Eraclea. Seriamente ferito, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, il motociclista: si tratta di un trentenne di Gragnano, in provincia di Napoli.

A scontrarsi - per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte della polizia stradale di Sciacca - sono state una Fiat Grande Punto e una moto Ktm Superduke 1290. Coinvolta nell'incidente anche una utilitaria condotta da un trentottenne di Siculiana (rimasto comunque illeso). L'impatto è stato talmente violento che oltre a sbalzare sull'asfalto il motociclista, nello scontro si è spezzata la parte anteriore della moto. Le due ruote del mezzo, volate via, hanno fatto da perno facendo cappottare la Fiat Grande Punto.

Per liberare il palermitano dall'abitacolo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Il motociclista e il sessantunenne sono stati caricati sulle ambulanze del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia.

fonte AgrigentoNotizie