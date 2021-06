Tragico incidente a Mondello, con la moto contro un'auto: muore a 32 anni

Un'altra tragedia a Palermo. Un uomo di 32 anni, Nicolò Acquisto, è morto la scorsa notte in un incidente stradale. E' successo in viale Margherita di Savoia, la strada che porta a Mondello, intorno all'una. Acquisto viaggiava in sella al suo scooter: per cause da accertare ha perso il controllo e si sarebbe schiantato contro un'auto all'altezza di viale Venere. E' stato un impatto violento che non ha lasciato scampo al 32enne. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia e la Squadra Infortunistica della municipale per ricostruire la dinamica dei fatti.